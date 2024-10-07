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Tarlasında mantar toplarken göktaşı buldu! "Şu an elimizde 40 kilo göktaşı var"

07.10.2024 22:57
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Muşlu çiftçinin mantar toplarken tarlasında bulduğu taşların yapılan analizler sonucu göktaşı olduğu tespit edildi. Çiftçi Hıyasettin Senem "Şu an elimizde 40 kilo göktaşı var. Yapılan analizler sonucunda kondrit cinsinden göktaşı olduğu kesin tespit edildi" dedi.

Tarlasında mantar toplarken göktaşı buldu! "Şu an elimizde 40 kilo göktaşı var"

Muş'un Korkut ilçesine bağlı Yünören köyünde yaşayan çiftçi Hıyasettin Senem (56), geçtiğimiz yıl mantar toplarken tarlasında 40 kilo ağırlığında ilginç taşlar buldu.

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Senem, bulduğu taşların göktaşı olmasından şüphelenerek, incelenmek üzere İzmir 9 Eylül Üniversitesi'ne gönderdi. Yapılan analizde taşların kondrit cinsinden göktaşı olduğu tespit edildi.

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"KONDRİT CİNSİ GÖKTAŞI"

Elinde irili ufaklı yaklaşık 20 adet göktaşı olduğunu söyleyen Hıyasettin Senem, “Geçen sene mantar toplamaya çıktığım tarlada taş buldum. Bu taşlar benim dikkatimi çekmişti. Bu taşların göktaşı olabileceğinden şüphelendik ve İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nde bulunan laboratuvara incelemeye gönderdik. Çıkan sonuçlarda elimizdeki taşların göktaşı olduğu belgelendi. Şu an elimizde 40 kilo göktaşı var. Yapılan analizler sonucunda kondrit cinsinden göktaşı olduğu kesin tespit edildi” dedi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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göktaşı
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