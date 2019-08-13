HABER

Tarlasında ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2019 16:30 | Son Güncelleme

BURDUR'da oturan Bahattin Ot (57), sulamaya gittiği tarlada ölü bulundu.

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'da oturan Bahattin Ot (57), sulamaya gittiği tarlada ölü bulundu. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Ot'un ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.
Burdur merkez Gökçebağ köyünde oturan Bahattin ve Hanife Ot çifti Kesik mevkiindeki tarlayı sulamaya gitti. Tarlada çalışırken bir süre sonra eşinin hareketsiz yattığını gören Hanife Ot sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen 112 ekibi Bahattin Ot'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Evli ve iki çocuk babası Bahattin Ot'un cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Bahattin Ot'un ölümünün şüpheli görülmesi üzerine cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

PARTNERÜnlü şarkıcı sarışın güzelle yakalandıÜnlü şarkıcı sarışın güzelle yakalandı
Bayındır'da bahçelerin bulunduğu bölgede yangınBayındır'da bahçelerin bulunduğu bölgede yangın
Datça'da 16 kaçak göçmen yakalandıDatça'da 16 kaçak göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Davetkar notla seksi paylaşım

Davetkar notla seksi paylaşım

Bayramda evlatlık olduğunu öğrendi dehşet saçtı!

Bayramda evlatlık olduğunu öğrendi dehşet saçtı!

İlçeye girişler kapatıldı! Yoğunluk sürüyor...

İlçeye girişler kapatıldı! Yoğunluk sürüyor...

Olay paylaşım! Tepki yağdı

Olay paylaşım! Tepki yağdı

Bir ili ayağa kaldıran olay!

Bir ili ayağa kaldıran olay!

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Yer: İstanbul! Ortalık karıştı

Yer: İstanbul! Ortalık karıştı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

22 kez bıçaklandı, öldürülmekten korkuyor!

22 kez bıçaklandı, öldürülmekten korkuyor!

Beyoğlu'nda 10 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiası

Beyoğlu'nda 10 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kilo aldığını sanıyordu! Gerçek hastanede ortaya çıktı...

Kilo aldığını sanıyordu! Gerçek ise bambaşka çıktı

Serinlemek için sulama kanalına girdi, cansız bedeni böyle çıkarıldı

Serinlemek için girdi, cansız bedeni böyle çıkarıldı

Malatya'da iki aile birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var!

Taş, sopa ve bıçaklar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Adana'da, 'tartışmayın' diye uyardığı kişiyi böyle vurdu

Önce 'tartışmayın' dedi, sonra silahla vurdu

Denizli'de orman işçisinin feci ölümü! Kestiği ağacın altında can verdi

Günlerdir haber alınamıyordu! Bu halde bulundu!

Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara... Acemi kasaplar hastanelere akın etti

Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.