Tarlasında ölü bulundu

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'da oturan Bahattin Ot (57), sulamaya gittiği tarlada ölü bulundu. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Ot'un ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.

Burdur merkez Gökçebağ köyünde oturan Bahattin ve Hanife Ot çifti Kesik mevkiindeki tarlayı sulamaya gitti. Tarlada çalışırken bir süre sonra eşinin hareketsiz yattığını gören Hanife Ot sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen 112 ekibi Bahattin Ot'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Evli ve iki çocuk babası Bahattin Ot'un cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Bahattin Ot'un ölümünün şüpheli görülmesi üzerine cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



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