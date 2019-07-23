Tarlasında silahla vurulmuş olarak ölü bulundu

Erol GÜNGÖRDÜ/EZİNE (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Ezine ilçesinde, domates tarlasını sulamaya giden çiftçi Ekrem Aykan (49), dere kenarında silahla vurulmuş olarak ölü bulundu.

Ezine ilçesine bağlı Çarıksız köyü yakınlarında, dere kenarında bir kişinin hareketsiz halde yattığını görenler durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma, yaptığı incelemede bu kişinin silahla vurularak öldüğünü belirledi. Cesedin domates tarlasını sulamak için evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan evli ve 1 çocuk babası Ekrem Aykan'a ait olduğu tespit edildi.

Haberi duyan ve bölgeye gelen Aykan'ın yakınları, sinir krizi geçirdi. Ekrem Aykan'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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