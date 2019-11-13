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Tarlasında tutuşturduğu çalılar yüzünden orman alanı yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 15:09 | Son Güncelleme

Tarlasında tutuşturduğu çalılar yüzünden orman alanı yandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, tarlasındaki çalıları tutuşturan kişi, buradan sıçrayan alevlerin ormanlık alana zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Sanayi Mahallesi'nde yaşayan M.T'nin tarlasında tutuşturduğu çalılardan sıçrayan alevler, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Bunun üzerine M.T. durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangın, 2 dönümlük orman alanına zarar verdi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan M.T. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, yangınla ilgili inceleme sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli orman yangını

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