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Tarlasını biçerken fark etti: domuzlar talan etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 23:43 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde mısır tarlasına giren yaban domuzları hasada zarar verdi.Danişment Mahallesi’nde çiftçilikle uğraşan Şaban Erol’un Değirmen Bayırı mevkisine ektiği mısır tarlasına domuz sürüsü girdi.

Tarlasını biçerken fark etti: domuzlar talan etti

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde mısır tarlasına giren yaban domuzları hasada zarar verdi.
Danişment Mahallesi’nde çiftçilikle uğraşan Şaban Erol’un Değirmen Bayırı mevkisine ektiği mısır tarlasına domuz sürüsü girdi. Yaklaşık 6 dönümlük mısır tarlasını silaj yaptırdığı sırada zarar görmüş alanı fark eden çiftçi Erol, büyük bir şok yaşadı.
2 dönüm ekili alanın kullanılamaz hale geldiğini ifade eden çiftçi Şaban Erol, zararının yaklaşık bin 500 lira olduğunu belirtti. Şaban Erol, nadir görülen bu tür olayların tarlasında yaşanması nedeniyle üzüntü duyduğunu söyledi.

Tarlasını biçerken fark etti: domuzlar talan etti

Tarlasını biçerken fark etti: domuzlar talan etti

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