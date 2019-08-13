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Tarlasını sularken hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2019 16:39 | Son Güncelleme

Burdur’un merkeze bağlı Gökçebağ köyünde tarlasını sulayan bir kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre Bahattin Ot (57), eşi Hanife ile tarlalarını sulamaya gitti.

Burdur’un merkeze bağlı Gökçebağ köyünde tarlasını sulayan bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre Bahattin Ot (57), eşi Hanife ile tarlalarını sulamaya gitti. Sulama yaparken aniden fenalaşan Ot, yere yığıldı. Eşi Hanife’nin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarlasında yere yığılan Bahattin Ot’a ilk müdahaleyi yaptı ancak Ot’un hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümün şüpheli görülmesi üzerine olay yerine jandarma olay yeri inceleme ekibi geldi. Savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Ot’un cenazesi, otopsi için Antalya Adlı Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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