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Tarlasını sularken kalp krizi geçirip öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 16:27 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde, tarlasını sulamaya giden Metin Yıldırım (70) kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.  İlçeye bağlı Türkmenler köyünde oturan Metin Yıldırım, sabah saatlerinde sebzelerini sulamak için tarlaya gitti.

Tarlasını sularken kalp krizi geçirip öldü

Hüseyin ÇİÇEK/SUŞEHRİ (Sivas), (DHA)- SİVAS'ın Suşehri ilçesinde, tarlasını sulamaya giden Metin Yıldırım (70) kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Türkmenler köyünde oturan Metin Yıldırım, sabah saatlerinde sebzelerini sulamak için tarlaya gitti. Bir süre sonra bölgeden geçen köylüler, Yıldırım'ı tarla kenarındaki su arkının yanında hareketsiz yatarken buldu. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Metin Yıldırım'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yıldırım'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından Suşehri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopside kalp krizi geçirdiği belirlenen Yıldırım'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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