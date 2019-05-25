Tarlasını sürdüğü traktörün arkasındaki pulluğa 5 bin yıllık tarih takıldı

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un merkez Aziziye ilçesine bağlı Söğütlü köyünde Mesut Küçük (50) traktörle tarlasını sürerken, pulluğa tarihi eser takıldı. Küçük'ün bulduğu 2 çömlek, taş ocak, 1 ağırlık ve 2 çömlek parçasının 5 bin yıllık olduğu belirlendi.

Erzurum Müze Müdürü Hüsnü Genç'in tarihi eser kaçakçılığı ve kaçak kazılara yönelik başlattığı mücadele, meyvelerini vermeye başladı. İl, ilçe, köy ve mezralarda sürekli toplantılar düzenleyen Müze Müdürü Genç, kültürel varlıkların korunması yönünde vatandaşları bilgilendirip çeşitli eğitimler veriyor. Bu eğitimlerden birinin de verildiği Söğütlü köyünde çiftçilik yapan evli ve 4 çocuk babası Mesut Küçük, traktörle tarlasını sürerken, pulluk taşa takıldı. Traktörden inip, taşı çıkaran Mesut Küçük, 2 çömlek, taş ocak, 1 ağırlık ve 2 çömlek parçası buldu. Küçük, bulduğu eserleri Müze Müdürlüğü'ne götürdü.

Erzurum Müze Müdürü Hüsnü Genç'e eserleri teslim eden Küçük, "Tarlamı sürerken bunları buldum. Eserleri evime götürdüm. Sizin köyümüze gelip anlattıklarınız aklıma geldi. Ama yine de içimde 'tutuklanır mıyım ?' diye korku vardı. Durumu köyleri gezen ve bizim köye de sık sık gelen Aziziye Belediyesi Taş Eserleri Müzesi Koordinatörü Oğuzhan Türk'e anlattım. O da beni hemen müzeye gönderdi. İyi ki de buraya gelmişim. Eserler için bana ödül de verileceği söylendi" diye konuştu