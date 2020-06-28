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  4. Tarlasını sürerken buldu! Ağırlığının 850 kat fazlasını taşıyabiliyor

Tarlasını sürerken buldu! Ağırlığının 850 kat fazlasını taşıyabiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2020 13:31 | Son Güncelleme

Aydın İncirliova'da yaşayan çiftçi Erol Osman Bulgurcuoğlu, pamuk tarlasını sularken ağırlığının 850 kat fazlasını taşıyabilen, dünyanın en güçlü hayvan türlerinden gergedan böceği buldu.

Tarlasını sürerken buldu! Ağırlığının 850 kat fazlasını taşıyabiliyor

Aydın'ın İncirliova ilçesine bağlı kırsal Sınırteke Mahallesi'nde çiftçilik yapan Erol Osman Bulgurcuoğlu (54), sabah saatlerinde pamuk tarlasını sulamaya gitti. Sulama sırasında yerde gördüğü böcek dikkatini çekti. Eğilip aldığında ön tarafta boynuzunun olduğunu fark etti. İnternetten araştırdığında ise bulduğu bu türün toplanması ve satılması yasak olan 'gergedan böceği' (Oryctes nasicornis) olduğunu öğrendi.

'BU YAŞIMA KADAR İLK KEZ BU BÖCEK TÜRÜNÜ GÖRDÜM'

Erol Osman Bulgurcuoğlu, "Tarlada bulduğum böceği araştırdığımda gergedan böceği olduğunu öğrendim. Çevreye duyarlı bir insanım. Yine doğaya bırakmayı düşünüyorum. Bu tür böcek buralarda yok. Bu yaşıma kadar ilk kez bu böcek türünü gördüm’’ dedi.

Kaynak: DHA


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