Tarlasını sürerken devrilen traktörünün altında kalıp, öldü

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Ahmet Bayram (68), hayatını kaybetti. Bayram'ın yakınları, gözyaşlarına boğuldu.
İnegöl ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde oturan Ahmet Bayram traktörüyle Küçükyenice Mahallesi'ndeki tarlasına gitti. Tarlasını süren Bayram'ın kullandığı 16 PE 144 plakalı traktörü yamaçta devrildi. Kazada traktörün altında kalan Ahmet Bayram yaşamını yitirdi. Çevredeki vatandaşları ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, yapılan çalışmayla Ahmet Bayram'ın cesedini çıkardı. Acı haberi alıp, olay yerine gelen Bayram'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Ahmet Bayram'ın cansız bedeni, morga kaldırıldı.
FOTOĞRAFLI
Okuyucu Yorumları 0 yorum