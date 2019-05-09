HABER

Tarlasını sürerken Roma döneminden kalma 2 bin yıllık pitos buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 11:11 | Son Güncelleme

Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı Tatlarin kasabasında bir vatandaş tarlasının sürerken Roma döneminden kalma 2 bin yıllık pitos buldu.Edinilen bilgilere göre, Acıgöl ilçesine bağlı Tatlarin kasabasında bir vatandaş tarlasını sürerken bir küpe rastladı.

Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı Tatlarin kasabasında bir vatandaş tarlasının sürerken Roma döneminden kalma 2 bin yıllık pitos buldu.
Edinilen bilgilere göre, Acıgöl ilçesine bağlı Tatlarin kasabasında bir vatandaş tarlasını sürerken bir küpe rastladı. Rastlamış olduğu küpün tarihi eser olduğunu anlayan vatandaş, durumu Müze Müdürlüğü ve Tatlarin Belediyesine bildirdi. Müze Müdürlüğü ve Tatlarin Belediyesi ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılan küpün 2 bin yıllık Roma dönemine ait bir pitos olduğu anlaşıldı. Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından bulunan 2 bin yıllık pitos, Nevşehir Müze Müdürlüğü’ne götürüldü.

Pitos nedir?
Antik Çağ’da genelde şarap ve zeytinyağı gibi sıvı ürünlerle kuru tarım ürünlerini depolamakta kullanılan büyük çapta küplere verilen addır.

Tarlasını sürerken Roma döneminden kalma 2 bin yıllık pitos buldu

Tarlasını sürerken Roma döneminden kalma 2 bin yıllık pitos buldu

Tarlasını sürerken Roma döneminden kalma 2 bin yıllık pitos buldu

Tarlasını sürerken Roma döneminden kalma 2 bin yıllık pitos buldu

Tarlasını sürerken Roma döneminden kalma 2 bin yıllık pitos buldu

Tarlasını sürerken Roma döneminden kalma 2 bin yıllık pitos buldu

Tarlasını sürerken Roma döneminden kalma 2 bin yıllık pitos buldu

Tarlasını sürerken Roma döneminden kalma 2 bin yıllık pitos buldu

Tarlasını sürerken Roma döneminden kalma 2 bin yıllık pitos buldu

Tarlasını sürerken Roma döneminden kalma 2 bin yıllık pitos buldu

Tarlasını sürerken Roma döneminden kalma 2 bin yıllık pitos buldu

Tarlasını sürerken Roma döneminden kalma 2 bin yıllık pitos buldu

Tarlasını sürerken Roma döneminden kalma 2 bin yıllık pitos buldu

Tarlasını sürerken Roma döneminden kalma 2 bin yıllık pitos buldu

Tarlasını sürerken Roma döneminden kalma 2 bin yıllık pitos buldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

ABD'den İstanbul seçimleri açıklaması

ABD'den İstanbul seçimleri açıklaması

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Gaz lambalarıyla avlıyorlar! Kilosu 45 TL

Gaz lambalarıyla avlıyorlar! Kilosu 45 TL

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaya uygulamasında gül uzatılan kadın sürücü şoke oldu

Yaya yolunda şaşırtan anlar!

Tavukların sultanı Türkiye tescili alacak

Tavukların sultanı Türkiye tescili alacak

Teröristlerin dağa eleman kazandırma şifresi: Maça hazır olanlar var mı?

Teröristlerin şifresi: Maça hazır olanlar var mı?

Van'da kaçak avlanan 1.9 ton inci kefali ele geçirildi

Van'da kaçak avlanan 1.9 ton inci kefali ele geçirildi

Ekrem İmamoğlu Times'a konuştu: Türkiye hâlâ bir demokrasi ancak mücadele ve çalışma gerektiriyor

Ekrem İmamoğlu Times'a konuştu

Müjdat Gezen'in pasaportuna el konuldu!

Müjdat Gezen'e havalimanında şok!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.