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Tarlasını sürerken Roma dönemine ait toplu mezar buldu

02.01.2021 13:08 | Son Güncelleme:
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Tarlasını sürerken Roma dönemine ait toplu mezar buldu

Tokat’ın Erbaa ilçesinde tarlasını traktörle süren çiftçi, Roma dönemine ait olduğu düşünülen toplu mezar buldu.Edinilen bilgiye göre, Erbaa ilçesine bağlı Ayan köyünde çiftçilik yapan Remzi Gürel, kendisine ait tarlanın kenarlarındaki otları traktörüyle temizlemek için çalışma yaptı.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde tarlasını traktörle süren çiftçi, Roma dönemine ait olduğu düşünülen toplu mezar buldu.
Edinilen bilgiye göre, Erbaa ilçesine bağlı Ayan köyünde çiftçilik yapan Remzi Gürel, kendisine ait tarlanın kenarlarındaki otları traktörüyle temizlemek için çalışma yaptı. Tarlasını sürdüğü traktörün arka tekeri aniden oluşan çukura düşen Gürel, traktörünü çıkardıktan sonra oluşan boşluğa baktığında ise insan kemikleri olduğunu fark etti. İhbar üzerine tarlada jandarma ekipleri ile birlikte Tokat Müze Müdürlüğü’nden arkeologlar inceleme yaptı. Çok sayıda insan kemiği olduğu belirlenen alan, Tokat Müze Müdürlüğü yetkilileri ve jandarma ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Tarlasını sürerken Roma dönemine ait toplu mezar buldu

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