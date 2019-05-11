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Tarlaya devrilen otomobilde bir kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2019 12:08 | Son Güncelleme

Denizli’nin Çameli ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya devrilen otomobilde bir kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, kaza Çameli ilçesi Cumalanı Mahallesi’nde meydana geldi.

Tarlaya devrilen otomobilde bir kişi yaralandı

Denizli’nin Çameli ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya devrilen otomobilde bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza Çameli ilçesi Cumalanı Mahallesi’nde meydana geldi. Çameli yönüne giden Serdar Aslan idaresindeki 20 Y 5723 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada sürücü Aslan yaralandı. Kaza sonrası Aslan bölgeye gelen 112 acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından bölgeye gelen itfaiye ekipleri ise devrilen aracı düzelterek herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için gerekli güvenlik önlemlerin aldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Tarlaya devrilen otomobilde bir kişi yaralandı

Tarlaya devrilen otomobilde bir kişi yaralandı

Tarlaya devrilen otomobilde bir kişi yaralandı

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