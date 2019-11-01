Tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, kontrolden çıkıp, takla atarak, tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü Orhan Kızılbük (59), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 01.00 sıralarında, Hançalar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Orhan Kızılbük yönetimindeki 20 FU 554 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla atarak, tarlaya devrildi. Kaza ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin otomobilden çıkardığı Kızılbük, sağlık görevlilerince ambulansla Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olduğu belirlenen ve tedaviye alınan Kızılbük, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Orhan Kızılbük'ün, ilçedeki fırında çalıştığı ve işe giderken kaza yaptığı öğrenildi.

