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Tarlaya devrilen traktörün sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2018 15:28 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Ferizli ilçesinde, kontrolden çıkıp yol kenarındaki tarlaya devrilen traktörün sürücüsü Nurettin Tüzer (67) yaşamını yitirdi.

Tarlaya devrilen traktörün sürücüsü öldü

Mustafa ÜSTÜBİ/FERİZLİ (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Ferizli ilçesinde, kontrolden çıkıp yol kenarındaki tarlaya devrilen traktörün sürücüsü Nurettin Tüzer (67) yaşamını yitirdi.
Kaza, öğle saatlerinde, Ferizli ilçesi Ağacıkaltı mevkiinde meydana geldi. Nurettin Tüzer yönetimindeki 54 DR 381 plakalı traktör, sürüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki mısır tarlasına devrildi. Kazada traktörün altında kalan Nurettin Tüzer yaşamını yitirdi. Acı haber alıp kaza yerine gelen Tüzer'in yakınları, gözyaşı döktü.
Yapılan incelemenin ardından Nurettin Tüzer'in cenazesi, Ferizli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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Tarlaya devrilen traktörün sürücüsü öldüTarlaya devrilen traktörün sürücüsü öldü

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