Her geçen gün ünüyle birlikte ciğerin yanında tüketimi de artan biberin ekim alanları da her yıl genişliyor.

Karaağaç biberinin, tava ciğerinin "olmasa olmazı" durumunda bulunduğunu belirten Dinar, şöyle konuştu:

"Bu biberin uğruna şiirler yazıldı. Şair şiirinin bir bölümünde, 'Tavası var ciğeri var, yanında da biberi var, A be güzel Edirne'm sende daha neleri var.' diyor. Karaağaç bölgemizde hasat başladı. Yüzlerce ton biber toplanıyor. Karaağaç biberi, tava ciğerin yol arkadaşı, can yoldaşıdır. Zaten misafirlerimiz de bibersiz gelen ciğeri kabul etmiyor. Tava ciğeri sunduğumuzda 'Hani bunun biberi nerede?' diye soruyorlar."

Ciğerci Uğurcan Imrak da tava ciğerinin ana garnitürünün acı biber olduğunu belirtti.

- "Ciğer denince akla biber geliyor"

Karaağaç biberi üreticisi Tunahan Ule, nisanda ekilen biberi, temmuzun ortasında topladıklarını belirtti.

Ule, "Bu yıl verim çok iyi. Yağmura denk gelmeden hasadımıza başladık. Edirne, tava ciğerinin başkenti ancak 'ciğer' denince de akla biber geliyor. Turistler ciğer istediğinde dünyanın en tatlı acısını da soruyor. Biberimizin tohumu da kendisi de patentlidir, dünyada sadece Karaağaç'ta yetişiyor." şeklinde konuştu.

Karaağaç biberini kuruması için ipe dizen Nursel Çık da "İğne iplikle biberlerimizi diziyoruz. Mahallemizin kadınları bu işi yıllardır yapıyor. Hem oyalanıyoruz hem de ev ekonomimize katkıda bulunuyoruz. Emekliyim, 12 yıldır biber diziyorum. Ciğerciler bizden aldıkları biberleri, hazırladıkları özel yerlerde rüzgarda kurutuyor." dedi.

