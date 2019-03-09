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Tarlaya giren koyun silahlı kavgaya neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 14:11 | Son Güncelleme

İki kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin İpsala ilçesinde, koyunların buğday tarlasına girmesi nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kumdere köyünde H.K. (41), S.K. (52) ve H.K. (47), buğday tarlalarına koyunlarının girmesi sebebiyle aralarında husumet bulunan R.T. (62) ve oğlu R.T. (26) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine R.T ile oğlu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken olay yerine jandarma ekibi sevk edildi.

Ekipler, silahlı kavgaya karışanları gözaltına aldı, 3 av tüfeğine de el koydu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K. ve H.K. tutuklanırken H.K, R.T. ve R.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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2 kişi tutuklandı Jandarma Silahlı kavga

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