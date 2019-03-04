Murat YAYIN MALKARA(Tekirdağ),(DHA)- Tarlaya giren otomobilde 2 kişi yaralandı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobilin tarlaya girmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Malkara'nın Pirinççeşme Mahallesi'nde gece meydana geldi. Mahalleden Malkara istikametine giden Mahmud Yasin Arslan(23) yönetimindeki 78 BJ 385 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yaklaşık 3 metrelik şarampolden tarlaya girdi. Tarlada yaklaşık 25 metre giderek durabilen otomobilde sürücü Mahmud Yasin Arslan ile birlikte Can Turan (23) yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri yaralıları Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralıların durumlarını iyi olduğu belirtildi.
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