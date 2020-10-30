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Tarlaya girip direğe çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2020 09:53 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın, tarlaya girdikten sonra direğe çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.Kaza, Elbistan-Malatya karayolunun Demircilik Mahallesi kesiminde meydana geldi.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın, tarlaya girdikten sonra direğe çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Elbistan-Malatya karayolunun Demircilik Mahallesi kesiminde meydana geldi. Elbistan’dan Demircilik Mahallesi’ndeki evine gitmek üzere yola çıkan İbrahim Aksoy’un (22) kullandığı 46 VC 414 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda savruldu. Yoldan çıkan araç, tarlaya girdikten sonra, telefon direğine çarptı. Direği parçalayarak geldiği yöne dönen aracın sürücüsü İbrahim Aksoy, olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçta bulunan Murat U. ve Alican K. ise yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kaza mahalline gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde sürücü Aksoy’un hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Aksoy’un acı haberini alan aile fertleri, olay yerine akın etti. Aksoy’un cansız bedeninin başında ağıtlar yakarak gözyaşı döken aile fertleri, sinir krizleri geçirdi. Aksoy’un cansız bedeni, olay yerinde yapılan savcılık ve jandarma incelemesinin ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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