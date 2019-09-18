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Tarlaya gitmek için evden çıkan kadın 3 gündür kayıp

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 10:22 | Son Güncelleme

 KOCAELİ’nin Kandıra ilçesinde, 3 gün önce tarlaya gideceğini söyleyip evden çıkan, bir daha da haber alınamayan Emine Ölmez’in (60) bulunması için bölgede arama çalışması başlatıldı.

Tarlaya gitmek için evden çıkan kadın 3 gündür kayıp

KANDIRA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Kandıra ilçesinde, 3 gün önce tarlaya gideceğini söyleyip evden çıkan, bir daha da haber alınamayan Emine Ölmez’in (60) bulunması için bölgede arama çalışması başlatıldı.
Kandıra ilçesine bağlı Lokmanlı köyünde oturan evli Emine Ölmez, 3 gün önce tarlaya gideceğini söyleyerek evden çıktı. Emine Ölmez geri dönmeyince yakınları, kendi çabalarıyla arama yaptı, sonuç alamayınca da jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri, köyde ve çevresinde arama yaptı. Bölgedeki su kuyuları kontrol edildi. Bir su kuyusu da boşaltıldı. Ancak tüm çabalara karşın herhangi bir bulguya rastlanmadı. Emine Ölmez’in bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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