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Tarlaya uçan kamyondaki tuğlalar, Suriyelilerin üzerine devrildi: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.11.2018 17:37 | Son Güncelleme

HATAY'ın Yayladağı ilçesinde, freni patlayınca tarlaya uçan hafriyat kamyonunun arkasındaki tuğlalar, Suriyeli 2 işçinin üzerine düştü.

Emek ÇAKILI/YAYLADAĞI (Hatay), (DHA) - HATAY'ın Yayladağı ilçesinde, freni patlayınca tarlaya uçan hafriyat kamyonunun arkasındaki tuğlalar, Suriyeli 2 işçinin üzerine düştü. Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki Suriyeli ve 2 işçi, hastaneye kaldırıldı. Kaza, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Avcılar Çeşmesi Gümrük mevkisinde meydana geldi. Sinan Coşkun yönetimindeki 46 HV 657 plakalı tuğla yüklü kamyonun freni patladı. Coşkun'un kontrolünden çıkan kamyon, önündeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 MY 107 plakalı otomobile çarpıp, tarlaya uçtu. Devrildikten sonra küçük çaplı yangın çıkan kamyonun arkasında bulunan tuğlalar, tarlada çalışan 2 Suriyelinin üzerine düştü. İsimleri öğrenilemeyen Suriyeliler, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada kamyon sürücüsü Sinan Coşkun ve yanındaki kimliği belirsiz Suriye uyruklu, sıkıştığı yerden Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi ve ilk yardım görevlilerince çıkarıldı. Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 4 yaralı, tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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