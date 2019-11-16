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Tarlaya uçan otomobil devrildi: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 23:31 | Son Güncelleme

Karabük’te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin tarlaya uçması sonucu 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Karabük’ten Kastamonu istikametine seyir halinde olan Ümitcan A.

Tarlaya uçan otomobil devrildi: 3 yaralı

Karabük’te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin tarlaya uçması sonucu 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Karabük’ten Kastamonu istikametine seyir halinde olan Ümitcan A. (38) yönetimindeki 34 ZB 4887 plakalı otomobil Toprakcuma mevkiine geldiğine sürücüsünün kontrolünü kaybedip çöp konteynırına çarparak tarlaya uçması sonucu devrildi. Kazada sürücü ile birlikte bulunan Merve A. (37) ve Şevval A. (11) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Tarlaya uçan otomobil devrildi: 3 yaralı

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