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Tarlaya uçan otomobildeki zabıta memuru öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.12.2018 14:41 | Son Güncelleme

 ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesine bağlı Evreşe beldesinde, kontrolden çıkıp, tarlaya uçan otomobilin sürücüsü zabıta memuru Fuat Tezgel (30), yaşamını yitirdi.  Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Gelibolu ilçesi Evreşe beldesinde meydana geldi.

Tarlaya uçan otomobildeki zabıta memuru öldü

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesine bağlı Evreşe beldesinde, kontrolden çıkıp, tarlaya uçan otomobilin sürücüsü zabıta memuru Fuat Tezgel (30), yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Gelibolu ilçesi Evreşe beldesinde meydana geldi. Evreşe Belediyesi'nde görevli zabıta memuru Fuat Tezgel'in kullandığı 34 AD 9440 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, tarlaya uçtu. Tezgel'in, aracın altında kaldığı kazayı görenler, sağlık ekibine ve güvenlik güçlerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Tezgel'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Tezgel'in cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Fuat Tezgel'in, 4 yıl önce, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki komando uzman çavuşluk görevinden ayrılarak, Evreşe Belediyesi'nde zabıta memuru olarak çalışmaya başladığı öğrenildi. Bekar olduğu belirtilen Fuat Tezgel'in cenazesi, bugün ikindi vakti kılınacak namazın ardından belde mezarlığında toprağa verilecek.

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Tarlaya uçan otomobildeki zabıta memuru öldü

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