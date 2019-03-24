Tarlaya uçan traktörün altında kalan 2 kişi öldü

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ın Almus ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya uçan traktörün altında kalan sürücü Tural Güldür (60) ve yanındaki Mustafa Dizer (64) hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Teknecik köyü Akkaya mevkisinde meydana geldi. Turan Güler yönetimindeki 60 HD 578 plakalı traktör, ilçeye giderken sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarındaki tarlaya uçtu. Traktör devrilirken, sürücü Tural Güldür ve yanındaki Mustafa Dizer aracın altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen AFAD ekiplerinin yaptığı kontrolde traktör altında kalan iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılan Güldür ve Dizer'in cansız bedeni otopsi için Almus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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