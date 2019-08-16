Tarlayı sulamak isterken elektrik akımına kapılarak öldü

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde su pompasını çalıştırmak için elektrik kablolarını bağlamaya çalışan Turan Tayyan (38), akıma kapılarak yaşamını kaybetti.

Olay, öğleden sonra ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki Çaylarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tarla sulamak için su pompasını çalıştırmak isteyen Turan Tayyan, elektrik kablosunu bağlarken akıma kapıldı. Olayı görenlerin ihbarı ile gelen sağlık ekipleri Tayyan'ı Siverek Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Tayyan, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Turan Tayyan’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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