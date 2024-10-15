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  4. Tarlayı sürerken neye uğradığını şaşırdı! Traktöre el bombası takıldı

Tarlayı sürerken neye uğradığını şaşırdı! Traktöre el bombası takıldı

15.10.2024 23:15
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde, tarlasını süren çiftçinin traktörünün pulluğuna el bombası takıldı. Bomba, jandarma ekiplerince, kontrollü olarak patlatıldı. el bombası, çevre güvenliği alındıktan sonra, Patlayıcı Madde İmha Timi’nce (PAMİT) kontrollü olarak patlatıldı. El bombasının 1920 yılında Yunan işgalinden kaldığı değerlendiriliyor.

Tarlayı sürerken neye uğradığını şaşırdı! Traktöre el bombası takıldı

İnegöl'ün kırsal Çiftlik Mahallesi’ndeki tarlasını traktörle süren İsmail Çelebi, pulluğa bir şey takıldığını fark edince traktörden inerek kontrol etti.

TRAKTÖRE EL BOMBASI TAKILDI

Çelebi, pulluğun ucunda, toprağa gömülü haldeki cismin el bombası olduğunu görünce mahalle muhtarına haber verdi. Muhtarın ihbarıyla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

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BOMBA, İMHA EDİLDİ

1920 yılında Yunan işgalinden kaldığı değerlendirilen el bombası, çevre güvenliği alındıktan sonra, Patlayıcı Madde İmha Timi’nce (PAMİT) kontrollü olarak patlatıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

(DHA)

Bu içerik Melih Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İnegöl el bombası
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