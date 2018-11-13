Tarsal tünel sendromu nedir? Tarsal tünel sendromu tedavisi nasıl olur? Tarsal tünel sendromu hangi sinirden kaynaklanır? Tarsal tünel sendromu belirtileri nelerdir?

Tarsal Tünel Sendromu, siyatik sinirin ayak parmaklarına kadar uzanan dalı olan “posterior tibial” sinirin, tarsal tünellerden geçerken yaşanabilecek sıkışmalar sonucu oluşmaktadır. Diğer sendromlara göre daha nadir görülen Tarsal Tünel Sendromu, ayakta oluşan bir rahatsızlık olduğundan dolayı, gün içerisinde ayaklara çok fazla ağırlık bindirmek, genel olarak bu rahatsızlığı tetiklemektedir. Bilekte oluşabilecek burkulmalar hasarı arttırabilir.
TARSAL TÜNEL SENDROMU NEDEN OLUR?
Tarsal Tünel Sendromu tetikleyen birçok sebep bulunmaktadır. Ayak bileğine aşırı yük binmesi en yaygın neden olarak bilinir. Gün içerisinde uzun süre ayakta durup, ayak bileğinin gücünü kaybetmesine bağlı yaşanabilecek burkulmalarda Tarsal Tünel Sendromu oluşması mümkün olduğu gibi, farklı sebepler sonucunda da bu sendrom ortaya çıkabilir.
Başlıca Tarsal Tünel Sendromu sebeplerine bakacak olursak;
Travmalar
Tarsal tünel çevresinde iyi huylu kitle
Artrit
Düz tabanlık
Tibial sinir yakınındaki tümörler
Şeker hastalığı
Ayak bileklerinde ödem
Ayak bileği burkulması veya kırığı
TARSAL TÜNEL SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?
Hastalarda; ayakta uyuşma, güç kaybı, karıncalaşma ve hissizlik gibi durumlar görülür. Tibial sinir boyunca görülen ağrılar, özellikle ayak tabanında ve bilek kemiğinde artış gösterir. Tarsal Tünel Sendromu’nun sebep olduğu diğer belirtiler ise; batma tarzında acılar, iğnelenme tarzı ağrılar, karıncalanmalar, hissizlik ve yanma hissidir. Belirtiler kişiden kişiye göre değişiklik göstermektedir.
Bazı kişilerde giderek ilerleyen ağrılar olabildiği gibi, bazı insanlarda ise aniden baş gösteren semptomlar oluşabilir. Ağrıların ve diğer belirtilerin zorlamalara ve yapılan fiziksel aktivitelere göre arttığı gözlenmektedir. Fiziksel aktivitelerin çok ağır bir şekilde yapıldığı günlerde geceleri karıncalanmalar ve ağrılar fazlasıyla artmaktadır.
TARSAL TÜNEL SENDROMU TANISI NASIL KONUR?
Tarsal Tünel Sendromu’nuz olduğunu düşünüyorsanız, ne derecede olduğunu ve hangi boyutlara ulaştığını öğrenmek amacıyla, bir ortopedi uzmanına görünmelisiniz. Ortopedi uzmanı, semptomlarınızın ne derecede ilerlediğini ve bölgede oluşan travmanın kontrolü yapar.
Tarsal Tünel Sendromu’nun teşhisi için ayağınız ve ayak bileğiniz incelenir. Ortopedi uzmanı, tibial sinire hafifçe vurarak bir Tarsal Tünel Sendrom testi yapacaktır. Bu baskı sonucunda eğer bölgede karıncalanma hissi veya ağrı söz konusu olursa Tarsal Tünel Sendromu tanısından şüphe edilir ve sinir sıkışmalarında kullanılan elektromyografi (EMG) testi yapılır.
Ortopedi uzmanınız eğer bir kitleden şüpheleniyorsa, bölgeye gelişmiş görüntüleme tekniğiyle bakılır. Tarsal Tünel Sendromuna kemikli bir büyümenin veya kitlenin sebep olduğu düşünülüyorsa, bilgisayarlı görüntüleme testi olarak MR ve BT isteyebilir.
TARSAL TÜNEL SENDROMU NASIL TEDAVİ EDİLİR?
Tarsal Tünel Sendromu tedavisi belirtilere ve şikayetlerin derecesine göre değişiklik göstermektedir. Ağrılar çok şiddetli değilse, evde tedavi mümkündür. Bu amaçla, iltihaplanmayı azaltarak, sinir sıkışmasını hafifleten ilaçlar kullanılabilir.
Mümkün olduğunca problemli bölgeyi yormaktan kaçınmak ve buz uygulamak, bu sendromu rahatlatacak ve iyileşmesine yardımcı olacaktır. Dinlenme, buz uygulaması, kompresyon ve yükseltmeden oluşan dört adımlı RICE tedavisi de şişme ve iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olacaktır.
Evde yapılan tedavi sonrasında iyi sonuçlar alınamaması halinde ise, ortopedik tabanlık tedavisi uygulanabilir ancak bir sonraki aşama ise cerrahi müdahale olmalıdır.
Op. Dr. Enis Yıldırım
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
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