Tarsal tünel sendromu nedir? Tarsal tünel sendromu tedavisi nasıl olur? Tarsal tünel sendromu hangi sinirden kaynaklanır? Tarsal tünel sendromu belirtileri nelerdir?

Tarsal Tünel Sendromu, siyatik sinirin ayak parmaklarına kadar uzanan dalı olan “posterior tibial” sinirin, tarsal tünellerden geçerken yaşanabilecek sıkışmalar sonucu oluşmaktadır. Diğer sendromlara göre daha nadir görülen Tarsal Tünel Sendromu, ayakta oluşan bir rahatsızlık olduğundan dolayı, gün içerisinde ayaklara çok fazla ağırlık bindirmek, genel olarak bu rahatsızlığı tetiklemektedir. Bilekte oluşabilecek burkulmalar hasarı arttırabilir. TARSAL TÜNEL SENDROMU NEDEN OLUR?

Tarsal Tünel Sendromu tetikleyen birçok sebep bulunmaktadır. Ayak bileğine aşırı yük binmesi en yaygın neden olarak bilinir. Gün içerisinde uzun süre ayakta durup, ayak bileğinin gücünü kaybetmesine bağlı yaşanabilecek burkulmalarda Tarsal Tünel Sendromu oluşması mümkün olduğu gibi, farklı sebepler sonucunda da bu sendrom ortaya çıkabilir. Başlıca Tarsal Tünel Sendromu sebeplerine bakacak olursak; Travmalar

Tarsal tünel çevresinde iyi huylu kitle

Artrit

Düz tabanlık

Tibial sinir yakınındaki tümörler

Şeker hastalığı

Ayak bileklerinde ödem

Ayak bileği burkulması veya kırığı Sinir üzerindeki baskıya neden olan tibial siniri çevreleyen zarda varikoz damarlar, öncelikli olarak sayılabilir. TARSAL TÜNEL SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hastalarda; ayakta uyuşma, güç kaybı, karıncalaşma ve hissizlik gibi durumlar görülür. Tibial sinir boyunca görülen ağrılar, özellikle ayak tabanında ve bilek kemiğinde artış gösterir. Tarsal Tünel Sendromu’nun sebep olduğu diğer belirtiler ise; batma tarzında acılar, iğnelenme tarzı ağrılar, karıncalanmalar, hissizlik ve yanma hissidir. Belirtiler kişiden kişiye göre değişiklik göstermektedir. Bazı kişilerde giderek ilerleyen ağrılar olabildiği gibi, bazı insanlarda ise aniden baş gösteren semptomlar oluşabilir. Ağrıların ve diğer belirtilerin zorlamalara ve yapılan fiziksel aktivitelere göre arttığı gözlenmektedir. Fiziksel aktivitelerin çok ağır bir şekilde yapıldığı günlerde geceleri karıncalanmalar ve ağrılar fazlasıyla artmaktadır. TARSAL TÜNEL SENDROMU TANISI NASIL KONUR? Tarsal Tünel Sendromu’nuz olduğunu düşünüyorsanız, ne derecede olduğunu ve hangi boyutlara ulaştığını öğrenmek amacıyla, bir ortopedi uzmanına görünmelisiniz. Ortopedi uzmanı, semptomlarınızın ne derecede ilerlediğini ve bölgede oluşan travmanın kontrolü yapar.