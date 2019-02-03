HABER

TARSİM sigortası olan üreticiler seralarını yeniden kurma çalışmalarına başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 12:35 | Son Güncelleme

Kumluca’da yaşanan hortum felaketlerinden sonra TARSİM sigortası olan çiftçiler, geri ödemelerini alıp seralarını tamir etmeye başladı.

Kumluca’da yaşanan hortum felaketlerinden sonra TARSİM sigortası olan çiftçiler, geri ödemelerini alıp seralarını tamir etmeye başladı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya’da yaşanan hortum ve şiddetli fırtına sebebiyle hasar ihbarı sayısının 4 bin 188 olduğunu, bin 380 hasar dosyasının sonuçlandırılarak 30 milyon TL tazminat ödemesi yapıldığını açıklamıştı.
Açıklamanın ardından Tarsim Tarım Sigortaları Havuzu hortum felaketlerinden zarar gören üreticilerinin zarar tanzimi karşılamak için ödeme yapmaya başladı. TARSİM’den paralarını alan üreticiler, seralarını yeniden kurma çalışmalarını hızlandırdı.
TARSİM’den parasını alan Ömer Durmuş (55), “Seralarımı hortum yıktı. Daha önceden TARSİM’de tarım sigortası yaptırmıştım. Devlet tarafından zararlarımız karşılandı. Tapusu olmayan, maliye arazisine sera kurmuş çiftçilerimiz var. Onlara da devletimizin Ziraat Bankasından düşük faizli kredi açmasını diliyorum” dedi.
Ziraat Mühendisi Ramazan Durmuş ise bina yapılırken istenilen ruhsatların sera yapımında da istenilmesine karşı olduklarını belirterek, "Ziraat Bankasının bize yardımcı olmasını kredileri yeniden açmasını bekliyoruz" dedi.

TARSİM sigortası olan üreticiler seralarını yeniden kurma çalışmalarına başladı

TARSİM sigortası olan üreticiler seralarını yeniden kurma çalışmalarına başladı

TARSİM sigortası olan üreticiler seralarını yeniden kurma çalışmalarına başladı

TARSİM sigortası olan üreticiler seralarını yeniden kurma çalışmalarına başladı

TARSİM sigortası olan üreticiler seralarını yeniden kurma çalışmalarına başladı

TARSİM sigortası olan üreticiler seralarını yeniden kurma çalışmalarına başladı

TARSİM sigortası olan üreticiler seralarını yeniden kurma çalışmalarına başladı

TARSİM sigortası olan üreticiler seralarını yeniden kurma çalışmalarına başladı

TARSİM sigortası olan üreticiler seralarını yeniden kurma çalışmalarına başladı

TARSİM sigortası olan üreticiler seralarını yeniden kurma çalışmalarına başladı

TARSİM sigortası olan üreticiler seralarını yeniden kurma çalışmalarına başladı

TARSİM sigortası olan üreticiler seralarını yeniden kurma çalışmalarına başladı

TARSİM sigortası olan üreticiler seralarını yeniden kurma çalışmalarına başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek, AK Parti'ye 'bırakın aday olayım' diyecek iddiası

Melih Gökçek, AK Parti'ye 'bırakın aday olayım' diyecek iddiası

Adalet Bakanı'ndan çok konuşulacak sözler!

Adalet Bakanı'ndan çok konuşulacak sözler!

Boğaziçili o soruyu bilemedi! Sosyal medya coştu

Boğaziçili o soruyu bilemedi! Sosyal medya coştu

Survivor'a damga vuracak!

Survivor'a damga vuracak!

Kılıçdaroğlu veto etti, Aksünger adaylıkran çekildi

Kılıçdaroğlu veto etti, Aksünger adaylıkran çekildi

Korkunç iddia: SGK'nın verdiği bu ilaç kör ediyor!

Korkunç iddia: SGK'nın verdiği bu ilaç kör ediyor!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üniversite öğrencisi Leyla Sönmez burun ameliyatından sonra komaya girdi

Burun ameliyatından sonra komaya girdi: Naz yapıyor!

İstanbul'da toprak çöktü! 1 işçi toprak altında kaldı

İstanbul'da toprak çöktü! Ekipler olay yerinde

Taksicinin elleri bu hale geldi! Gasp dehşeti

Taksicinin elleri bu hale geldi!

Kızını uykuda öldüren Kadir Tatar'dan kan donduran ifade!

Kızını uykusunda öldüren babadan kan donduran ifade!

Göz doktoru olan vekilden korkutan iddia: SGK’nın kanser ilacı kör ediyor

Korkunç iddia: SGK'nın verdiği bu ilaç kör ediyor!

Günlük burç yorumları 3 Şubat Pazar (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.