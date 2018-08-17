HABER

TARSİM'den üreticiye 130 milyon TL'lik bayram ödemesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 11:46 | Son Güncelleme

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), üreticiye Kurban Bayramı öncesindeki 10 günlük süreçte 130 milyon TL'lik ödeme yapıldığını duyurdu

İSTANBUL (AA) - Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), üreticiye Kurban Bayramı öncesindeki 10 günlük süreçte 130 milyon TL'lik ödeme yapıldığını duyurdu.

TARSİM Yönetiminden yapılan açıklamada, meydana gelen çeşitli riskler ve doğal afetler nedeniyle bitkisel ürünleri, hayvanları zarar gören ve bunun sonucunda yapılan ekspertiz çalışmalarını takiben hasar dosyaları tamamlanan sigortalı üreticilere Kurban Bayramı öncesindeki 10 günlük süreçte 130 milyon TL ödeme gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Büyük emeklerle ve fedakarlıklarla faaliyetlerini sürdüren, ülkemize değer katan
üreticilerimizin Sistem'den duyduğu memnuniyet bizim için son derece önemli.

Memnuniyeti daha da arttırmak üzere gece gündüz demeden çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. Bu vesileyle, başta üreticilerimiz olmak üzere tüm milletimizin Kurban
Bayramını kutluyor, bereketi bol günler diliyoruz."

PARTNERSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadından itiraflarSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadından itiraflar
17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenler Avcılar’da anıldı17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenler Avcılar’da anıldı
Doğu Karadeniz'de kaçak yapılar için 'İmar Barışı' başvurusu 70 bini bulduDoğu Karadeniz'de kaçak yapılar için 'İmar Barışı' başvurusu 70 bini buldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tarsim

En Çok Okunan Haberler

Bir ilk! Çin, taşımacılık belgelerini Türkiye'ye teslim etti

Bir ilk! Çin, taşımacılık belgelerini Türkiye'ye teslim etti

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Türkiye'ye yatırım yapan Katar eleştirilerin hedefinde

Türkiye'ye yatırım yapan Katar eleştirilerin hedefinde

Hatice seksi pozuna gelen yorumlara bozuldu

Hatice seksi pozuna gelen yorumlara bozuldu

ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi!

ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Teröristlerin korkulu rüyası olacak

Teröristlerin korkulu rüyası olacak

Serdar Denktaş, makam aracını bıraktı, yerine 23 bin liralık bisiklet aldı

Serdar Denktaş, makam aracını bıraktı, yerine 23 bin liralık bisiklet aldı

Terör örgütü PKK'nın 7 lideri öldürüldü!

Terör örgütü PKK'nın 7 lideri öldürüldü!

Adıyaman'da 4 askerin şehit olduğu beldenin belediye başkanı gözaltında!

Adıyaman'da 4 askerin şehit olduğu beldenin belediye başkanı gözaltında!

Alaattin Çakıcı'nın adamları için mahkemeden flaş karar!

Alaattin Çakıcı'nın adamları için mahkemeden flaş karar!

Alaattin Çakıcı'nın adamları için mahkemeden flaş karar!

Alaattin Çakıcı'nın adamları için mahkemeden flaş karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.