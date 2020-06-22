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Tarsus Belediye Başkanı Corona'ya Yakalandı

22.06.2020 12:39 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesi Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan Corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bozdoğan, karantina altında olduğunu duyurdu

Tarsus Belediye Başkanı Corona'ya Yakalandı

Mersin’in Tarsus ilçesi Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan Corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bozdoğan, karantina altında olduğunu duyurdu.

Facebook hesabından açıklama yapan Bozdoğan “Corona virüs nöbetlerinde tüm hastanelerimizi, tüm acil servislerimizi, tüm eczane ve aile sağlık merkezlerimizi bizzat gezdiğim, tarlada malları elinde kalmış çiftçilerimizi bizzat ziyaret ederek o malların Tarsus Belediyesi’nce satın alınarak halkımıza kapı kapı teslimatını bizzat sağladığım için, salgın sürecinin kaçınılmaz sonucuyla yüzleşmiş bulunmaktayım” ifadelerini kullandı.

“Covid-19 süreci henüz bitmedi”

Bozdoğan, “normalleşme” sürecine mesafeli yaklaştığını hatırlattı ve "Yetkililerin ‘normalleşme’ programlarına karşın, salgının ciddiyetini hiçbir zaman göz ardı etmemeye, yaşamın her anında Covid-19 salgınının ne denli tehlikeli olduğuna dikkat çekmeye çalıştık. Tüm normalleşme programlarını uzaktan izlemeyi tercih ederek, tedbiri elden bırakmamayı tercih ettik ve tüm şehrimize ‘normalleşmeme’ uyarısını yaptık” dedi.

“Covid-19 süreci henüz bitmedi” diyen Bozdoğan, 'Evlerinizden maskesiz çıkmamanızı, kendinizi, çocuklarınızı ve sevdiklerinizi etkilememenizi, ölümcül sonuçlar doğurabilecek tüm toplu yaşam faaliyetlerinden uzak durmanızı bir kez daha rica ediyorum’ ifadesini kullandı.

Bozdoğan karantina sürecini tamamladığı zaman bunu da kamuoyuyla paylaşacağını söyledi.

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