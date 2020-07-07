HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tarsus Belediye Başkanı Corona'yı Yendi Göreve Başladı

Tarsus Belediye Başkanı Corona'yı Yendi Göreve Başladı

07.07.2020 11:44 | Son Güncelleme

22 Haziran'da Corona testinin pozitif çıktığını açıklayan Mersin’in Tarsus ilçesi Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, virüsü yenmeyi başardı. Bozdoğan, yeniden göreve başladı

Tarsus Belediye Başkanı Corona'yı Yendi Göreve Başladı

22 Haziran'da Corona testinin pozitif çıktığını açıklayan Mersin’in Tarsus ilçesi Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, virüsü yenmeyi başardı. Bozdoğan, yeniden göreve başladı.

Bozdoğan yaptığı açıklamada, karantina ve tedavi sürecinin tamamlandığını, yapılan üçüncü testin de negatif çıktığını söyledi.

Haluk Bozdoğan’ın 26 Haziran’da yapılan ikinci testi de negatif çıkmıştı. Buna karşın karantina sürecini evinde tamamlamıştı.

“Covid-19 süreci henüz bitmedi”

Bozdoğan, virüse yakalandığında “normalleşme” sürecine mesafeli yaklaştığını hatırlatmış ve bunun için erken olduğunu söylemişti. Tarsus Belediye Başkanı "Yetkililerin ‘normalleşme’ programlarına karşın, salgının ciddiyetini hiçbir zaman göz ardı etmemeye, yaşamın her anında COVID-19 salgınının ne denli tehlikeli olduğuna dikkat çekmeye çalıştık. Tüm normalleşme programlarını uzaktan izlemeyi tercih ederek, tedbiri elden bırakmamayı tercih ettik ve tüm şehrimize ‘normalleşmeme’ uyarısını yaptık” ifadelerini kullanmıştı.

“COVID-19 süreci henüz bitmedi” diyen Bozdoğan, “Evlerinizden maskesiz çıkmamanızı, kendinizi, çocuklarınızı ve sevdiklerinizi etkilememenizi, ölümcül sonuçlar doğurabilecek tüm toplu yaşam faaliyetlerinden uzak durmanızı bir kez daha rica ediyorum” demişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kimse bu kadarını beklemiyordu! Ünlü oyuncu bir deri bir kemik kaldı Kimse bu kadarını beklemiyordu! Ünlü oyuncu bir deri bir kemik kaldı
PKK'dan kaçan terörist böyle teslim olduPKK'dan kaçan terörist böyle teslim oldu
2020 YKS soru ve cevapları açıklandı!2020 YKS soru ve cevapları açıklandı!

En Çok Okunan Haberler

Artık zorunlu oldu! Para cezası var

Artık zorunlu oldu! Para cezası var

Kabine değişikliği olacak mı?

Kabine değişikliği olacak mı?

Kocaeli’de polis memurunun acı ölümü!

Kocaeli’de polis memurunun acı ölümü!

Havadan müdahale yeniden başladı

Havadan müdahale yeniden başladı

Survivor'da final için büyük sürpriz! Acun: Dünyada bir ilk olacak

Survivor'da final için büyük sürpriz! Acun: Dünyada bir ilk olacak

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

İlginizi Çekebilir

Havadan müdahale yeniden başladı

Havadan müdahale yeniden başladı

TEM Otoyolu'nda otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

TEM Otoyolu'nda otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da bir garip olay! Feci dayak kamerada

İstanbul'da bir garip olay! Feci dayak kamerada

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Çekiliş sonuçları belli oldu: İşte kazandıran rakamlar

Çekiliş sonuçları belli oldu: İşte kazandıran rakamlar

Diğer Haberler
ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti! Dikkat çeken mesaj

ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti! Dikkat çeken mesaj

Sanal bahis çetesine operasyon! 36 kişi gözaltına alındı

Sanal bahis çetesine operasyon! 36 kişi gözaltına alındı

Rıfat Ilgaz ölüm yıl dönümünde bir kez daha anılıyor! Rıfat Ilgaz kimdir?

Rıfat Ilgaz ölüm yıl dönümünde anılıyor! Rıfat Ilgaz kimdir?

TÜBİTAK’ın ‘Bebekler Nereden Gelir?’ Kitabı “Muzır” Bulundu

TÜBİTAK Onaylı ‘Bebekler Nereden Gelir?’ Çocuk Kitabına Sansür!

İstanbul Boğazı'nda tekne denetimi! 49 kişiye toplamda 154 bin 350 lira idari para cezası kesildi

49 kişiye toplamda 154 bin 350 lira idari para cezası kesildi

PKK'dan kaçan terörist böyle teslim oldu

PKK'dan kaçan terörist böyle teslim oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.