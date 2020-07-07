Tarsus Belediye Başkanı Corona'yı Yendi Göreve Başladı

22 Haziran'da Corona testinin pozitif çıktığını açıklayan Mersin’in Tarsus ilçesi Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, virüsü yenmeyi başardı. Bozdoğan, yeniden göreve başladı.

Bozdoğan yaptığı açıklamada, karantina ve tedavi sürecinin tamamlandığını, yapılan üçüncü testin de negatif çıktığını söyledi.

Haluk Bozdoğan’ın 26 Haziran’da yapılan ikinci testi de negatif çıkmıştı. Buna karşın karantina sürecini evinde tamamlamıştı.

“Covid-19 süreci henüz bitmedi”

Bozdoğan, virüse yakalandığında “normalleşme” sürecine mesafeli yaklaştığını hatırlatmış ve bunun için erken olduğunu söylemişti. Tarsus Belediye Başkanı "Yetkililerin ‘normalleşme’ programlarına karşın, salgının ciddiyetini hiçbir zaman göz ardı etmemeye, yaşamın her anında COVID-19 salgınının ne denli tehlikeli olduğuna dikkat çekmeye çalıştık. Tüm normalleşme programlarını uzaktan izlemeyi tercih ederek, tedbiri elden bırakmamayı tercih ettik ve tüm şehrimize ‘normalleşmeme’ uyarısını yaptık” ifadelerini kullanmıştı.

“COVID-19 süreci henüz bitmedi” diyen Bozdoğan, “Evlerinizden maskesiz çıkmamanızı, kendinizi, çocuklarınızı ve sevdiklerinizi etkilememenizi, ölümcül sonuçlar doğurabilecek tüm toplu yaşam faaliyetlerinden uzak durmanızı bir kez daha rica ediyorum” demişti.

