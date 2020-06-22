HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan koronavirüse yakalandı

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan koronavirüse yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2020 10:23 | Son Güncelleme

Mersin'in Tarsus İlçe Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan koronavirüse yakalandı

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Koronavirüs testlerim pozitif çıkmıştır. Bu sürecin ciddiyetini ortaya koyabilmek adına, siz değerli kardeşlerime bu haberi birinci ağızdan vermek, salgın ciddiyetini yeniden, bu kez kendi yaşamım söz konusuyken, paylaşmak, anlatmak istedim. Covid-19 süreci henüz bitmedi. Evlerinizden maskesiz çıkmamanızı, kendinizi, çocuklarınızı ve sevdiklerinizi etkilememenizi, ölümcül sonuçlar doğurabilecek tüm toplu yaşam faaliyetlerinden uzak durmanızı bir kez daha rica ediyorum. Hastalığıma ilişkin karantina sürecim, bu hastalığa yakalanan tüm vatandaşlarımız gibi başlamıştır. Karantina sürecim bittiğinde, yine sizlerle paylaşacağım ve yine Tarsus için çalışmaya devam edeceğim."

Tarsus Belediye Başkanı, koronavirüse yakalandığını açıkladı

DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAyna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladıAyna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
Akıma kapılarak ölen kız çocuğunun son görüntüsü yürekleri yaktıAkıma kapılarak ölen kız çocuğunun son görüntüsü yürekleri yaktı
2020 AÖF bahar dönemi sınavları online mı olacak yoksa iptal mi?2020 AÖF bahar dönemi sınavları online mı olacak yoksa iptal mi?

En Çok Okunan Haberler

Uygulama bugün başladı! 900 TL ceza kesilecek

Uygulama bugün başladı! 900 TL ceza kesilecek

İşte Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum

İşte Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum

Büyük yüzleşme! Peşinden koşan ben olmadım

Büyük yüzleşme! Peşinden koşan ben olmadım

Dolandırıcıların gönderdiği mesaj hayatını değiştirdi! İşinin patronu oldu

Dolandırıcıların gönderdiği mesaj hayatını değiştirdi! İşinin patronu oldu

Bursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseldi

Bursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseldi

Canlı yayın çok fena karıştı! Hakaretler havada uçuştu

Canlı yayın çok fena karıştı! Hakaretler havada uçuştu

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Canlı yayın çok fena karıştı! Hakaretler havada uçuştu

Canlı yayın çok fena karıştı! Hakaretler havada uçuştu

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kan donduran dehşet! 'Eşimi öldürdüm gelin beni alın'

Kan donduran dehşet! 'Eşimi öldürdüm gelin beni alın'

Acı haber! 1 asker şehit: Baba ocağına ateş düştü

Acı haber! 1 asker şehit: Baba ocağına ateş düştü

Diğer Haberler
AFAD Başkanı canlı yayında açıkladı! İşte Bursa'daki son durum

AFAD Başkanı canlı yayında açıkladı! İşte Bursa'daki son durum

Yıllarca tespit edilememişti! 2200 yıllık sınır davasındaki ünlü dağ bulundu

2200 yıllık sınır davasındaki ünlü dağ bulundu

Sosyal medya Rize'deki bu görüntüyü konuşuyor! Büyük beğeni topladı

Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Büyük beğeni topladı

Seyir halindeki otomobilde yaptığı hareketler ölüme davetiye çıkarttı

Seyir halinde yaptığı hareketler ölüme davetiye çıkarttı

Uçurtmayı almak isterken akıma kapıldı! Son görüntüsü yürekleri yaktı

Akıma kapılarak ölen kız çocuğunun son görüntüsü yürekleri yaktı

Ölmeden önce görülmesi gereken yerler arasında gösteriliyor! Görenler kendini başka bir gezegende hissediyor

Ölmeden önce görülmesi gereken yerler arasında gösteriliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.