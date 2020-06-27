Tarsus Belediye Başkanı'nın İkinci Testi Negatif

Pazartesi günü Corona virüsü salgınına yakalandığını açıklayan Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, ikinci test sonucunun negatif çıktığını söyledi. Bozdoğan, test sonucunu Facebook hesabından paylaştı.

Bozdoğan şu ifadeleri kullandı: “Bugün (cuma günü), Mersin Şehir Hastanesi’nde yapılan 2. Covid-19 testlerim ’negatif’ çıkmış olup, artık virüs yükü kalmamıştır.”

Karantina devam edecek

Bozdağan sonuç negatif çıksa da teamüllere uygun olarak karantina sürecinin devam edeceğini söyledi. Tarsus Belediye Başkanı, “Koronavirüsün tüm evrelerinin sorunsuz bir şekilde tamamlanması, sağlık ve hijyen tedbirlerini elden bırakmadan tedaviyi sürdürmem, sürecin doğru şekilde noktalanması açısından oldukça önem arz etmektedir.” dedi.

Bozdağan ilk sonucu pozitif çıkmasının ardından evinde karantinaya alınmıştı. Bozdoğan, Pazartesi günü Facebook hesabından yaptığı açıklamada Mersin’in Tarsus ilçesindeki salgın önlemleri kapsamında belediyenin çalışmalarına bizzat katıldığı için virüse yakalandığını açıklamış, “normalleşme” süreci için henüz erken olduğu uyarısı yapmıştı.

