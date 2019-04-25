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Tarsus Belediyesi, cinsel istismar mağduru küçük kıza sahip çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 17:02 | Son Güncelleme

Tarsus Belediye Başkanı Dr.

Tarsus Belediyesi, cinsel istismar mağduru küçük kıza sahip çıktı

Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, Küçükçekmece’de cinsel istismara uğrayan 5 yaşındaki küçük kıza yalnız olmadığını hissettirmek ve eğitim hakkını en iyi şekilde kullanması için eğitim masraflarını üstleneceklerini bildirdi.
Türkiye’yi ayağa kaldıran olayla ilgili Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, küçük kıza yalnız olmadığını hissettirmek ve eğitim hakkını en iyi şekilde kullanması için eğitim masraflarını üstlendi. Başkan Bozdoğan, sosyal medya hesaplarında yaptığı açıklamada, 5 yaşındaki kızın üniversite hayatı bitene kadar ki eğitim masraflarını karşılayacaklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Çocuk istismarına maruz kalan çocuğumuza yönelik sanık hakkında verilecek bugünkü karar duruşmasında, adli mercilerin vereceği hükümde ‘adaletin tecelli edeceğine’ olan inancımız sonsuzdur. Çocuğumuzun yaşadığı travmanın telafisi mümkün olmasa da mağdurenin yaralarını sarmak, yalnız olmadığını hissettirmek, eğitim hakkını en iyi şekilde kullanarak bireysel gelişimini tamamlaması, kendisiyle barışık ve özgüvenli birey hedefiyle toplumsal alanda mücadeleci pratiğe sahip olacağı umuduyla, küçük kızımızın eğitim masraflarına Tarsus Belediyesi olarak destek olacağımızı kamuoyuna saygılarımla sunarım."

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