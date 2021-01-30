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Tarsus Belediyesi ilk Halk Marketi açtı

30.01.2021 13:46 | Son Güncelleme:
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Tarsus Belediyesi bir ilke imza attı ve üreticilerin ürünlerini aracı olmadan doğrudan ve düşük fiyatla tüketiciye sunacağı Halk Marketi hizmete açtı.

Tarsus Belediyesi bir ilke imza attı ve üreticilerin ürünlerini aracı olmadan doğrudan ve düşük fiyatla tüketiciye sunacağı Halk Marketi hizmete açtı. Halk Markette ekmekten tereyağına, reçelden zeytine, yoğurttan una kadar birçok gıda maddesi satılacak. Halk Markette satışa sunulan ürünler kadın kooperatifinin ya da belediyenin doğrudan ürettiği ürünler olacak. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, kentin farklı yerlerinde 45 market planladıklarını söyledi.
Kadın üreticilerin kooperatifleşmesine destek sunan, pandemi sürecinde dar gelirli vatandaşlara gıda yardımları yapan Tarsus Belediyesi dar gelirlilerin ve üreticinin yüzünü güldürecek bir hizmete daha imza attı. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın bir sözü daha gerçeğe döndü ve ilk Halk Market kapılarını açtı.

“Mahallelerde 45 Halk Market açmayı hedefliyoruz”
Halk Marketin açılışında konuşan Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, farklı mahallelerde 45 halk market açmayı hedeflediklerini söyledi. Bozdoğan, “Buradaki tek amacımız piyasa fiyatından dört beş lira, hatta bir kilosunda 15-20 lira daha ucuz ürün temin edebilmek. Pandemi sürecinden sonra yaşanacak ekonomik sıkıntılarda vatandaşlarımıza destek olmak zorundayız. Artık Türkiye eskisi gibi değil. Koşullar, imkanlar çok değişti. Gazetelerde yazılanlara bakıyorum, inanılmaz bir ekonomik sıkıntı geliyor. Bu süreçten halkımızın en iyi şekilde kurtulmasını sağlayacağız. Belediyeye düşen görev budur” dedi.

Küçük süt üreticileri destekleniyor
Halk Markette hem kooperatif ürünlerinin hem de belediyenin üretim sürecinde yer aldığı ürünlerin satılacağını kaydeden Başkan Bozdoğan, bu sistem sayesinde hem üreticinin kazanacağını hem de aracılar ortadan kalktığı için tüketicinin daha ucuza, sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşacağını ifade etti. Bozdoğan, “Küçük süt üreticilerden değerinde aldığımız sütlerin işlenmesini yapıyoruz. O sütler kaşar, yoğurt, tereyağı şekline dönüşüp marketlerimizdeki yerini alıyor. Diğer ürünler de kooperatifimizin kendi üyelerinin ürettiği ürünler. Halk Marketler insanlarımızın rahatça ulaşabileceği yerler olacak. Bu marketlerin sürdürülebilir olmasını sağlayacağız” diye konuştu.

Halk Marketler mahallelerdeki bakkalların işlerini etkilemeyecek
Halk Marketlerde ilk etapta ekmek çeşitleri, kaşar peyniri, tereyağı, yoğurt, acı biber reçeli, keçiboynuzu unu, Tarsus’a özgü sarıulak zeytin, kiraz sirkesi, elma sirkesi, biberiye, turunç marmelatı ve turunç reçeli satılacak. Markette satışa sunulan ürünler sadece kooperatif ürünü ya da belediyenin üretim sürecine destek verdiği ürünler olacak. Böylece Halk Marketler mahallelerdeki bakkalların işlerini etkilemeyecek. Halk Markette satılan ürünler sadece bu marketlere özgü olacak.

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