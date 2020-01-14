Tarsus Devlet Hastanesinde patlama: 5 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde, devlet hastanesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tarsus Devlet Hastanesinin ısıtma soğutma ünitesinin bakım ve onarımının yapıldığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlamada 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

Olay yerine ulaşan polis ekipleri patlamanın meydana geldiği alanı güvenlik kordonunu aldı.

Yaralanan Hakkı Gökbük, Ömer Yıldırım, Bülent Çamlı ve Mehmet Sümer hastanede tedavi altına alındı.

