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  4. Tarsus Devlet Hastanesi'nde patlama: 5 yaralı

Tarsus Devlet Hastanesi'nde patlama: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 12:09 | Son Güncelleme

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Devlet Hastanesi'nin ısıtma ve soğutma ünitesinin bakım ve onarımı sırasında patlama meydana geldi.

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesinde Devlet Hastanesi'nin ısıtma ve soğutma ünitesinin bakım ve onarımı sırasında patlama meydana geldi. Patlamada 2’si ağır, 5 işçi yaralandı.
Tarsus Devlet Hastanesi'nin ana bina kazan dairesinde işçiler, ısıtma ve soğutma ünitesinde bakım ve onarım çalışması yaparken, bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralanan 5 işçi aynı hastanenin acil servisinde tedaviye alındı. İşçilerden 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Polis ekipleri, hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

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