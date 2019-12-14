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Tarsus Hali'nde yangın: 4 işyeri küle döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 07:39 | Son Güncelleme

MERSİN'in Tarsus ilçesindeki sebze ve meyve halinde çıkan yangında, 4 işyeri küle döndü.

MERSİN'in Tarsus ilçesindeki sebze ve meyve halinde çıkan yangında, 4 işyeri küle döndü.

Sabaha karşı 500 işyerinin bulunduğu sebze ve meyve halinden alevlerin yükseldiğini gören gece bekçileri, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederken işyeri sahipleri ise ekmek teknelerindeki ürünleri kurtarmaya çalıştı. İtfaiye ekiplerinin güçlükle kontrol altına aldığı yangında 4 işyeri alevlere teslim oldu. İşyerlerini küle çeviren yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Söndürme ve soğutma çalışmalarını tamamlayan itfaiye ekipleri, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için incelemelerini sürdürüyor. Polis ekipleri de, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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