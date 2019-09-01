HABER

Tarsus Hayvan Parkı'nda hayvanların ömrü uzuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 12:35 | Son Güncelleme

MERSİN'deki Tarsus Hayvan Parkı'nda görevli veteriner hekim Fırat Kabayel, parkta doğal hayatlarındaki ortamlarından daha iyi şartlar altında bakılan hayvanların yüzde 30 daha uzun yaşadığını kaydetti.

Nuri PİR- Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN'deki Tarsus Hayvan Parkı'nda görevli veteriner hekim Fırat Kabayel, parkta doğal hayatlarındaki ortamlarından daha iyi şartlar altında bakılan hayvanların yüzde 30 daha uzun yaşadığını kaydetti. Kaplanların doğadaki ömrü ortalama 18-20 yıl arasındayken, parktaki Mert isimli kaplanın 25 yaşında olduğunu kaydeden Kabayel, 40 yaşındaki 'Efe' isimli ayının da ilgi odağı olduğunu kaydetti.

Tarsus Hayvan Parkı'nda bulunan 75 türde, 135 alt türde bin 350 hayvan, 7'den 70'e vatandaşların ilgisini görüyor. Vahşi yaşamda vurulan, kaza nedeniyle yaralanan veya hastalanan hayvanlar da Tarım ve Orman Bakanlığı'yla yapılan protokol gereği, Tarsus Hayvan Parkı'na getirilerek tedavi ve rehabilite ediliyor. Yurt içinden ve yurt dışından Tarsus'a gelen turistler, hayvan parkına uğramadan ilçeden ayrılmıyor. Park hakkında bilgi aktaran veteriner hekim Fırat Kabayel, parkın, hayvanların doğal yaşamına uygun olarak dizayn edildiğini belirterek, "Hayvanların üreme, barınma, beslenme ihtiyaçları eksiksiz şekilde yerine getiriliyor. Burada çocuklar tavşanlara, tavuk türlerine, lemurlara ilgi gösterirken yetişkinler de aslan, kaplan, puma gibi yırtıcı hayvanları görmek için ziyaret ediyorlar" dedi.

YÜZDE 30 UZUN YAŞIYORLAR

Hayvanların parktaki sağlık durumunu da değerlendiren Kabayel, "Hayvanların bakım ve beslenmesi burada doğal yaşamlarından daha iyi. Aşılamaları, yiyecek çeşitleri ve miktarları sayesinde normal yaşam süresinden yüzde 30 daha uzun yaşıyorlar. Aslan ve kaplanlar doğada 18-20 yıl yaşarken burada 25 yaşında Mert isimli kaplanımız var. Efe isimli ayımız da 40 yaşında" diye konuştu.

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdı'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdı
Köylerde kışlık salçalar hazırlanıyorKöylerde kışlık salçalar hazırlanıyor
Taksi ücretlerindeki yeni tarife bu gece yarısından itibaren geçerli olacakTaksi ücretlerindeki yeni tarife bu gece yarısından itibaren geçerli olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

G.Saray, Falcao'nun İstanbul'a geliş saatini duyurdu!

G.Saray, Falcao'nun İstanbul'a geliş saatini duyurdu!

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Rize'de kayıp 2 dağcıya ulaşıldı

Rize'de kayıp 2 dağcıya ulaşıldı

Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Maltepe'de iş yeri alev alev yandı

Maltepe'de iş yeri alev alev yandı

Kayseri'de iş makinesi eve daldı! Bir kişi yaralandı

Kayseri'de iş makinesi eve daldı! Bir kişi yaralandı

Eşi 'Beni öldürmeye geliyor' dedi, üzerinden bunlar çıktı!

'Beni öldürmeye geliyor' dedi, üzerinden bunlar çıktı!

Son dakika: Adalet Bakanı Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.