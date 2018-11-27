Tarsus merkezli PKK/KCK operasyonu: 13 gözaltı

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesi merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce, terör örgütü PKK/KCK eylemlerine katıldıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma sonunda da Tarsus ile İstanbul ve Kocaeli'nde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Tarsus'ta 10, İstanbul'da 2, Kocaeli'de 1 olmak üzere toplam 13 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

2 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen ancak henüz yakalanmayan şüphelilerden M.Ç.'nin Kırklareli'de asker, H.S.'nin ise üniversite öğrencisi olduğu bildirildi.



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