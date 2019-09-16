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Tarsus Şelalesi ziyaretçi akınına uğruyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 12:27 | Son Güncelleme

MERSİN’in Tarsus ilçesindeki Tarsus Şelalesi, doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Tarsus Şelalesi ziyaretçi akınına uğruyor

Nuri PİR- Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Tarsus ilçesindeki Tarsus Şelalesi, doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor. Şelale, sıcak havalar nedeniyle yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Sıcaktan bunalanlar da şelalede serinliyor.
Tarsus'u su taşkınlarından korumak için Bizans İmparatoru Justinyen tarafından Berdan Nehri'nin yatağının değiştirilmesiyle M.S. 527- 565 yıllarında ortaya çıkan Tarsus Şelalesi, manzarası nedeniyle ilçeye gelenlerin rotasına eklediği destinasyonlardan biri haline geldi. Sonbahar gelmesine rağmen sıcak havaların tadını çıkaranlar, yaz boyu olduğu gibi şelaleyi ziyaret edip, fotoğraflar çekerek manzarayı ölümsüzleştirdi. Suyun güzelliğine kapılan bazı gençler de tehlikeye aldırış etmeden kendilerini şelalenin soğuk sularının altına girdi.
Şelale ziyaretçilerinden Sinem Arslan, İzmir’den yola çıkarak Akdeniz turu yaptıklarını belirterek, "Tarsus’a gelir gelmez şelaleyi görmek istedik ve çok beğendik. Buradan da Taşkuyu Mağarası’na gideceğiz. Gezilecek her yeri tek tek araştırıyoruz. Burayı çok güzel ve temiz bulduk" dedi.
İlçeye Adana’dan geldiğini belirten Kamil Cuma da eşi, yeğenleri ve çocukları ile Tarsus’u gezdiklerine değinerek, "Burada gezilecek çok yer var. Buradan bir sonraki ziyaret noktamız Eshab-ı Kehf olacak" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Tarsus Şelalesi ziyaretçi akınına uğruyorTarsus Şelalesi ziyaretçi akınına uğruyorTarsus Şelalesi ziyaretçi akınına uğruyorTarsus Şelalesi ziyaretçi akınına uğruyor

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