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Tarsus'ta kanala düşen müdür yardımcısı kayboldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 22:36 | Son Güncelleme

Mersin'in Tarsus ilçesinde eski öğrencisiyle gittiği piknik yerinde bilinmeyen nedenle sulama kanalına düşüp, akıntıya kapılan Reşit Can Ortaokulu Müdür Yardımcısı Nihat Kaylı (45), kayboldu.

Tarsus'ta kanala düşen müdür yardımcısı kayboldu

Mersin'de kanala düşen müdür yardımcısına ulaşılamıyor.

Olay, öğle saatlerinde Kulak Mahallesi'nde meydana geldi. Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki Reşit Can Ortaokulu'nda müdür yardımcılığı yapan Nihat Kaylı, 15 yaşındaki eski erkek öğrencisiyle piknik yapmak için bağlı Kulak Mahallesi'ndeki yeşillik alana geldi. Burada henüz bilinmeyen nedenle sulama kanalına düşen Kaylı, akıntıya kapılıp, gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik'e bağlı sualtı ekipleri, kanal içerisinde arama çalışması başlattı. Yaklaşık 6 saat süren çalışmada Kaylı'yı bulamayan ekipler, havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara verdi. Arama çalışmalarına yarın sabahın ilk saatlerinde yeniden başlanacağı bildirildi. (DHA)

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