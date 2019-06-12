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Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 07:28 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde mahallede kavga eden Suriyeliler ilçeden gönderildi.

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Kavaklı Mahallesi'nde ikamet eden Suriyeliler evin önünde gürültü yaptıkları gerekçesiyle, olay yerinde araba içerisinde bulunan Türk vatandaşı F.A., A.Ç. E.A. ve R.Ş. isimli şahıslarla tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine grup arasında karşılıklı darp ve mala zarar verme olayı yaşandı.

11 YARALI

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kavgaya müdahale ederken, 7 Suriyeli ve 4 Türk vatandaşı yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olaya karıştığı belirlenen 23 Suriyeli işlemleri tamamlandıktan sonra Mersin İl Göç İdaresine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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