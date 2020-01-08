HABER
  4. Tarsus'a şehit ateşi düştü

Tarsus'a şehit ateşi düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 22:19 | Son Güncelleme

SURİYE'nin Barış Pınarı Harekatı bölgesinde kontrol noktasında bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit olan İstikam Astsubay Üstçavuş Sinan Köse'nin acı haberi memleketi Mersin'in Tarsus ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- SURİYE'nin Barış Pınarı Harekatı bölgesinde kontrol noktasında bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit olan İstikam Astsubay Üstçavuş Sinan Köse'nin acı haberi memleketi Mersin'in Tarsus ilçesindeki baba ocağına ulaştı.
Kayseri 1'inci Komando Tugayı personeli olan ve Suriye'de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bomba imha uzmanı olarak görev yapan İstikam Astsubay Üstçavuş Sinan Köse, kontrol noktasında bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit oldu. Köse'nin şehit haberi askeri yetkililer tarafından Mersin'in Tarsus ilçesi Taşobası köyündeki ailesine bildirildi. Baba Hacı ile anne Songül Köse, çocuklarının şehadet haberi ile yıkıldı. Şehidin evine Türk bayrakları asılırken, acı haberi alan yakınları ve komşuları, taziye ziyaretine geldi. Şehit Köse'nin cenazesinin yarın toprağa verilmesi bekleniyor.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Milyonları ilgilendiriyor! Ve belli oldu, ek ödeme... Milyonları ilgilendiriyor! Ve belli oldu, ek ödeme...
Tunceli'de çok sayıda erkek çocuğa cinsel istismarda bulunan 3 kişi yakalandı, halk sokağa döküldüTunceli'de çok sayıda erkek çocuğa cinsel istismarda bulunan 3 kişi yakalandı, halk sokağa döküldü
Manisa'da, takla atan kamyonetin sürücüsü öldüManisa'da, takla atan kamyonetin sürücüsü öldü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Öpüştüler mi? Olay olan iddia...

Öpüştüler mi? Olay olan iddia...

Trump: Saldırıda hiçbir ABD'li zarar görmemiştir

Trump: Saldırıda hiçbir ABD'li zarar görmemiştir

Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi açıklaması: İzin vermeyeceğiz

Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi açıklaması: İzin vermeyeceğiz

Dünya bu haberi konuşuyor! Yeni gelişme

Dünya bu haberi konuşuyor! Yeni gelişme

Eleştiriler sürüyor! Haluk Levent paylaşımına Akalın'dan tepki

Eleştiriler sürüyor! Haluk Levent paylaşımına Akalın'dan tepki

NATO'dan İran açıklaması

NATO'dan İran açıklaması

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Sağanak hayatı olumsuz etkiledi! Peş peşe açıklamalar

Sağanak hayatı olumsuz etkiledi! Peş peşe açıklamalar

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Amasya'da alışveriş merkezinde yangın: 2 ölü, 4 yaralı

Amasya'da AVM'de yangın! Ölü ve yaralılar var

Eskişehir'de intihar girişiminde bulunan kişiyi kaymakam ikna etti

Bir türlü inmedi! Kaymakam ikna etti

Son dakika! Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bombalı araç saldırısı: 4 askerimiz şehit oldu

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Bir ilçeyi ayağa kaldıran olay! Bilgisayarından istismar ettiği çocuklara ait görüntüler çıkan şahıs tutuklandı

İlçeyi ayağa kaldıran iğrenç olay!

THY ve Pegasus'tan İran ve Irak kararı

THY ve Pegasus'tan İran ve Irak kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderleri yemekte ağırladı

Erdoğan, liderleri yemekte ağırladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.