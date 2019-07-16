Tarsus’daki ölüme metil alkol şüphesi soruşturması

Mersin’in Tarsus ilçesinde evinde rahatsızlanıp hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybeden bir kişinin ’metil alkolden’ zehirlendiği şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Tarsus ilçesine bağlı Böğrüeğri Mahallesi’ndeki evinde rahatsızlanan B.G. (67) isimli vatandaş, Çamlıyayla Entegre Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği sırada yolda hayatını kaybetti. Hastane doktorunun yaptığı kontrollerden sonra metanol zehirlenmesi şüphesi üzerine konu Cumhuriyet Savcısına bildirildi. Savcının talebi üzerine B.G.’nin cenazesi otopsi yapılmak üzeri Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan, son bir ayda Mersin’de 8, Adana’da 5, Niğde’de de 1 kişi metanol zehirlenmesinden dolayı hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de tedavi altına alınmıştı.

