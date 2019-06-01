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Tarsus'ta 2 ayrı kazada 1 ölü, 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 19:31 | Son Güncelleme

 MERSİN’in Tarsus ilçesinde meydana gelen 2 ayrı kazada, 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Tarsus'ta 2 ayrı kazada 1 ölü, 7 yaralı

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA) - MERSİN’in Tarsus ilçesinde meydana gelen 2 ayrı kazada, 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
İlk kaza, Kaleburcu Mahallesi’nde meydana geldi. Ali Kaydeşen motosikletiyle kaza yapması sonucu ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Kuydeşen ilk tedavisinin ardından Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken yolda hayatını kaybetti.
İkinci kaza Akşemsettin Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarı'nda meydana geldi. 33 NZ 132 plakalı ticari minibüsünün sürücüsü Ahmet Ç., direksiyon hakimiyetini kaybederken aydınlatma direği ve ağaçlara çarptı. Kaza sonucu hafif yaralı olan 7 yolcu Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ayakta tedavi gören yaralılar daha sonra taburcu edilirken kazalarla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Tarsus'ta 2 ayrı kazada 1 ölü, 7 yaralı

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