Tarsus’ta 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adana-Tarsus-Mersin arası yolcu taşımacılığı yapan B.T. idaresindeki 33 NS 168 plakalı minibüs, Girne Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde yolcu almak için durduğu sırada, M.K. yönetimindeki 33 AEP 642 plakalı plastik yüklü kamyon ve aynı yönde seyir eden M.E. yönetimindeki 33 R 2462 plakalı sebze yüklü kamyonetle çarpıştı. Çarpışma sonucu 33 R 2462 plakalı kamyonet sürücüsü M.E. ve minibüste bulunan 2 yolcu hafif yaralandı.

Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü M.E.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Tek taraflı trafik akışının sağlandığı kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.



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