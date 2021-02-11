Tarsus’ta 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Adana-Tarsus-Mersin arası yolcu taşımacılığı yapan B.T. idaresindeki 33 NS 168 plakalı minibüs, Girne Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde yolcu almak için durduğu sırada, M.K. yönetimindeki 33 AEP 642 plakalı plastik yüklü kamyon ve aynı yönde seyir eden M.E. yönetimindeki 33 R 2462 plakalı sebze yüklü kamyonetle çarpıştı. Çarpışma sonucu 33 R 2462 plakalı kamyonet sürücüsü M.E. ve minibüste bulunan 2 yolcu hafif yaralandı.
Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü M.E.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Tek taraflı trafik akışının sağlandığı kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.