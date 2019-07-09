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Tarsus’ta 600 litre kaçak boğma rakı ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 15:22 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir eve yapılan operasyonda 600 litre satışa hazır boğma rakı ve 2 kilo esrar maddesi ele geçirildi.Tarsus ilçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Büro Amirliği ekipleri, son günlerde Mersin’de ölümle biten sahte içki üreticilerine yönelik ilçede operasyon düzenledi.İlçeye bağlı, Reşadiye Mahallesi’nde yapılan operasyonda içki üretimi yapıldığı tespit edildi.Ekipler, operasyonda satışa hazır vaziyette 600 litre boğma rakı, içki damıtımında kullanılan tesisat (hortum, ısıtıcı ve damıtma boruları), 2 kilogram uyuşturucu esrar maddesi ve bir adet hassas terazi ele geçirdi.Olayla ilgili şüpheli Ö.Ç.

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir eve yapılan operasyonda 600 litre satışa hazır boğma rakı ve 2 kilo esrar maddesi ele geçirildi.
Tarsus ilçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Büro Amirliği ekipleri, son günlerde Mersin’de ölümle biten sahte içki üreticilerine yönelik ilçede operasyon düzenledi.
İlçeye bağlı, Reşadiye Mahallesi’nde yapılan operasyonda içki üretimi yapıldığı tespit edildi.
Ekipler, operasyonda satışa hazır vaziyette 600 litre boğma rakı, içki damıtımında kullanılan tesisat (hortum, ısıtıcı ve damıtma boruları), 2 kilogram uyuşturucu esrar maddesi ve bir adet hassas terazi ele geçirdi.
Olayla ilgili şüpheli Ö.Ç. adlı şahsın yakalaması için çalışma başlattı.

Tarsus’ta 600 litre kaçak boğma rakı ele geçirildi

Tarsus’ta 600 litre kaçak boğma rakı ele geçirildi

Tarsus’ta 600 litre kaçak boğma rakı ele geçirildi

Tarsus’ta 600 litre kaçak boğma rakı ele geçirildi

Tarsus’ta 600 litre kaçak boğma rakı ele geçirildi

Tarsus’ta 600 litre kaçak boğma rakı ele geçirildi

Tarsus’ta 600 litre kaçak boğma rakı ele geçirildi

Tarsus’ta 600 litre kaçak boğma rakı ele geçirildi

Tarsus’ta 600 litre kaçak boğma rakı ele geçirildi

Tarsus’ta 600 litre kaçak boğma rakı ele geçirildi

Tarsus’ta 600 litre kaçak boğma rakı ele geçirildi

Tarsus’ta 600 litre kaçak boğma rakı ele geçirildi

Tarsus’ta 600 litre kaçak boğma rakı ele geçirildi
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