HABER

Tarsus'ta 7 kadın muhtar adayı, seçim çalışmalarına başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 17:59 | Son Güncelleme

MERSİN’in Tarsus ilçesinde, yerel seçimlerin yaklaşması ile birlikte mahallelerine hizmet etmek isteyen muhtar adaylarının isimleri ortaya çıkarken, 7 kadın aday bir araya gelerek, "Bu yarışta biz de varız" dedi.

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Tarsus ilçesinde, yerel seçimlerin yaklaşması ile birlikte mahallelerine hizmet etmek isteyen muhtar adaylarının isimleri ortaya çıkarken, 7 kadın aday bir araya gelerek, "Bu yarışta biz de varız" dedi. Gaziler Mahallesi Muhtar adayı 1 çocuk annesi Çiğdem Ekici, Yeni Mahalle Muhtar adayı 2 çocuk annesi Dilek Kuydeşen, Altaylılar Mahallesi muhtar adayı 2 çocuk annesi Perihan Özcan, Şehitler Tepesi Mahallesi Muhtar adayı 3 çocuk annesi Tülay Şahbaz, Eski Ömerli Mahallesi muhtar adayı 3 çocuk annesi Sakine Sindar, Akşemseddin Mahallesi muhtar adayı 3 çocuk annesi Hayat Çevik Akpınar ve yine Akşemseddin Mahallesi Muhtar adayı 1 çocuk annesi Sevda Kurt Özcan, adaylıklarını açıklamak için bir araya geldi. Kadın adaylar, birbirlerine projelerini anlatarak, mahalleleri için nasıl bir hizmet üreteceklerini ve kazanmak için neler yapmaları gerektiği konusunda fikir alışverişinde bulunup izleyecekleri yol haritalarını belirledi. Hizmet etmek için yola çıkan ve kendileri gibi diğer mahallerde de kadın adaylar olduğu fark eden kadın adayları birbirleri ile irtibata geçerek topluca basın açıklamasında bulunarak, "Hizmet için cinsiyet ayrımı yapmadan sahada çalışma yapmak için adaylığımızı açıklıyoruz" diye konuştu. SİLAH BULUNDURMAYACAĞIZ Din, dil ve ırk ayrımı yapmadan eşit şekilde hizmet anlayışı ile yola çıktıklarını belirten 7 kadın muhtar adayı, "En iyi silah kalemdir sözünden hareketle muhtarlığı kazanmamız durumunda silah müracaatında bulunmayacağız. Silaha karşıyız. Anne şefkati ile özellikle düşkün mahalle sakinlerinin yanında olacağız" dedi. 3’ü ev hanımı olan aralarında emekli bankacı, folklor eğitmeni, tekstilci, anaokulu görevlisinin de olduğu 7 kadın aday, şunları söyledi: "Tarsus’ta kadın muhtar olarak sadece Kurbanlı Mahallesi Muhtarı Aysuna Yılmaz var. Uzun yıllar muhtarlık görevinde bulundu. Kadın olarak bu işin başarılabileceğini gözler önüne serdi. Bizlerde kendisini örnek alarak muhtarlık hizmetlerini mahallemize getirmek için aday olduk. Her birimizin kendi mahallesinde seçilerek muhtar olmasını diliyoruz." 7 kadın, tüm muhtar adaylarına başarı dileğinde bulunarak eşit bir yarış için şimdiden çalışmalara başlayacaklarını sözlerine ekledi.

PARTNERMotosikletten düştüMotosikletten düştü
İBB Meclisi Maltepe’de yapılacak kentsel dönüşümler hakkında karar verdiİBB Meclisi Maltepe’de yapılacak kentsel dönüşümler hakkında karar verdi
Hastane girişi kapandı vatandaşlar duvara çıktıHastane girişi kapandı vatandaşlar duvara çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Füzeler havalandı! Gerilim çok yüksek

Füzeler havalandı! Gerilim çok yüksek

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

Seda Akgül'den Loris Karius'a: Gel kardeş derim, öperim...

Seda Akgül'den Loris Karius'a: Gel kardeş derim, öperim...

Evini su basan Demet Akalın isyan etti! 'Ben size ne yaptım?'

Evini su basan Demet Akalın isyan etti! 'Ben size ne yaptım?'

Esra Erol’un programında akılalmaz olay!

Esra Erol’un programında akılalmaz olay!

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyarbakır’daki çocuk ölümü için şarbon iddiası

Diyarbakır’daki çocuk ölümü için şarbon iddiası

İstanbul'da düşen helikopterin pilotu "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi

İstanbul'da düşen helikopterin pilotu "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemi sonrası 15 maddelik talep listesi kabul edildi

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemi sonrası 15 maddelik talep listesi kabul edildi

Koltuğa konan küçük yastıklara ne denir? Kanepeye konan küçük yastığın ismi nedir? (Hadi İpucu 14 Eylül 20.30)

Koltuğa konan küçük yastıklara ne denir? Kanepeye konan küçük yastığın ismi nedir? (Hadi İpucu 14 Eylül 20.30)

7 ilde FETÖ operasyonu! Astsubaylara gözaltı

7 ilde FETÖ operasyonu! Astsubaylara gözaltı

Anaokulunda hayatını kaybeden 5 yaşındaki Miray toprağa verildi

Anaokulunda hayatını kaybeden 5 yaşındaki Miray toprağa verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.