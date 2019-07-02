Tarsus’ta 7 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Mersin’in Tarsus ilçesinde yapılan operasyonda 7 kilo 74 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe genelinde yaptıkları çalışmada ekili 65 kök Hint keneviri, saksıda ekili 49 kök Hint keneviri, kurutulmuş halde 1 kilo 100 gram esrar, kutu içerisinde 10.23 gram esrar, bir kişinin üzerinde 2 fiş halinde esrar olmak üzere toplam 7 kilo 74 gram esrar maddesi ele geçirdi. Operasyonda N.A. adlı şüpheli gözaltına alındı.



